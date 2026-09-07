Трамп одобрил идею переименования штата Нью-Мексико
Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка. Об этом глава государства сообщил в Truth Social.
«Многие предлагали изменить название Нью-Мексико, одного из величайших штатов, где фальсифицируют голоса на выборах, на Нью-Америка – гораздо более престижным и красивым для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне очень нравится!» – подчеркнул американский лидер.
6 сентября президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам. Трамп неоднократно заявлял о контроле над разными территориями и географическими объектами, включая Венесуэлу и Ормузский пролив.
27 августа Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».
В январе 2025 г. американский лидер принял решение изменить название Мексиканского залива на «Американский залив». Также он распорядился переименовать гору Денали на Аляске в Мак-Кинли.