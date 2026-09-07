Трамп одобрил идею переименования штата Нью-Мексико

«Многие предлагали изменить название Нью-Мексико, одного из величайших штатов, где фальсифицируют голоса на выборах, на Нью-Америка – гораздо более престижным и красивым для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне очень нравится!» – подчеркнул американский лидер.