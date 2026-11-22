Премьер Канады публично высмеял Трампа с помощью двойника
Пародист на президента США Дональда Трампа стал частью шоу на ежегодном ужине парламентской галереи прессы в Оттаве, пишет HuffPost UK. В частности, пародист, изображая главу Белого дома, пошутил о торговой войне между США и Канадой: «У нас будет отличная сделка. Есть только одна вещь, которая стоит на пути, – это я, потому что я сумасшедший, но это нормально».
Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая перед аудиторией, сказал: «Это сложная аудитория. И я был в Овальном кабинете. Один. С его новым дизайнером интерьеров». Шутка про пристрастие Трампа к роскоши вызвала смех в зале.
Отношения Оттавы и Вашингтона обострились на фоне торгового конфликта. В августе Соединенные Штаты ввели 50%-ные пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок), в ответ Карни заявил, что Оттава ответит зеркальными мерами с 8 сентября, затронув сталь, молочную продукцию, бытовую технику, сельхозоборудование, целлюлозу, бумагу и электронику.
Карни также дал отпор Трампу после того, как тот объявил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что канадцы будут называть его «озером Онтарио – тогда, сейчас и всегда».