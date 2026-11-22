Пародист на президента США Дональда Трампа стал частью шоу на ежегодном ужине парламентской галереи прессы в Оттаве, пишет HuffPost UK. В частности, пародист, изображая главу Белого дома, пошутил о торговой войне между США и Канадой: «У нас будет отличная сделка. Есть только одна вещь, которая стоит на пути, – это я, потому что я сумасшедший, но это нормально».