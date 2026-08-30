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Google переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США

Максим Цуланов

Канадское озеро Онтарио стало «озером Америка» для американских пользователей Google Maps. Об этом сообщили в корпорации.

Пользователи из Канады видят прежнее название озера, пользователи из других стран – «озеро Онтарио (озеро Америка)». Изменение связано с решением Информационной системы географических названий США (GNIS), которая официально переименовала озеро. 

Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. 27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».

Трамп таким образом продолжает переименовывать территории в пользу наименований, ассоциирующихся с США. В январе 2025 г. Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название «Мак-Кинли».

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