Google переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США

Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. 27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».