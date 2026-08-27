Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка
Президент США Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Документ был подписан в присутствии журналистов, трансляцию вел Белый дом.
Трамп заявил, что новое название вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».
Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. Оно является самым восточным и наименьшим по площади в системе.
О возможности переименовать озеро Онтарио в озеро Америка Трамп впервые заявил 25 августа в соцсети Truth Social. Он отмечал, что рассматривает такой вариант, так как «не ожидает, что будет вести дела с Онтарио».
Это не первое решение американского президента о переименовании географических объектов. В январе 2025 г. Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на «Американский залив», а горе Денали на Аляске присвоить название Мак-Кинли. Соответствующие документы были подписаны 21 января 2025 г.