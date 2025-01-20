Трамп после инаугурации может переименовать Мексиканский залив в Американский
Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а гору Денали на Аляске – в гору Мак-Кинли. Об этом сообщает The New York Post.
Согласно предварительному варианту указов, переименования проводятся в честь «американского величия». В документе говорится, что Трамп «возвращает здравый смысл в правительство и обновляет основы американской цивилизации».
По данным издания, предполагается, что Трамп подпишет указы в президентской комнате в Капитолии после принесения присяги или в Белом доме после инаугурационного парада. Согласно ожиданиям, к концу своего первого рабочего дня он подпишет около 200 указов.
9 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал идеи Трампа «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными», имея в виду в том числе переименование Мексиканского залива и присоединение Канады и Гренландии.