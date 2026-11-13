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Медведев: Евросоюз никто пока на переговоры по Украине не звал

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Евросоюз пока не приглашали к участию в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max, комментируя слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможном представительстве ЕС на переговорах.

«Каллас цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа. И вообще ЕС никто пока на переговоры по конфликту не звал», – написал Медведев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос об участии европейцев не обсуждался на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером в Москве.

12 ноября Каллас заявила, что интересы Евросоюза на переговорах по Украине должны представлять она и председатель Евросовета Антониу Кошта. По ее словам, США и ЕС руководствуются собственными интересами.

13 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились включить европейских представителей в следующий раунд переговоров. По его словам, это позволит обсудить вопросы европейской безопасности наряду с территориальными разногласиями Москвы и Киева.

В тот же день глава евродипломатии обвинила Россию в попытке заманить Евросоюз в ловушку разговорами об архитектуре европейской безопасности. Каллас подчеркнула, что сначала необходимо добиться прекращения огня, затем заключить мирное соглашение и лишь после этого переходить к другим переговорам. Она вновь выразила намерение войти в делегацию ЕС.

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