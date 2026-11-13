Медведев: Евросоюз никто пока на переговоры по Украине не звал

«Каллас цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупа. И вообще ЕС никто пока на переговоры по конфликту не звал», – написал Медведев.