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Кушнер сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Инна Шульгина

Огромная работа была проделана для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту спустя многие месяцы. Достигнут значительный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути, сообщил переговорщик со стороны США, зять американского лидера Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону.

«Это позволит нам рассмотреть более широкие послевоенные европейские механизмы безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией. Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – заявил Кушнер.

Зять президента США также сообщил о договоренности «поддерживать тесный контакт» с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой. Подтверждено, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены без учета озабоченностей Украины в сфере безопасности». Эти вопросы будут обсуждаться параллельно, «исходя из понимания, что, кроме гуманитарных мер, ничего не будет окончательно согласовано до достижения всеобъемлющего соглашения».

12 ноября в Кремле прошла очередная встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – спецпосланника Стивена Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продлились более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Кроме того, президент России указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.

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