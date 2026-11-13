Кушнер сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Зять президента США также сообщил о договоренности «поддерживать тесный контакт» с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой. Подтверждено, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены без учета озабоченностей Украины в сфере безопасности». Эти вопросы будут обсуждаться параллельно, «исходя из понимания, что, кроме гуманитарных мер, ничего не будет окончательно согласовано до достижения всеобъемлющего соглашения».