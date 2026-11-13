Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Ирландии. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Встреча состоялась на аэродроме Кейсмент в Бальдоннелле, к западу от Дублина.
12 ноября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.
После встречи Уиткофф также анонсировал крупнейший в истории обмен пленными между Россией и Украиной.