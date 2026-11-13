Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,417+0,32%BRZL1 190-1,82%BLNG8,95+3,59%IMOEX2 505,95+0,64%RTSI951,35+0,25%RGBI112,01+0,13%RGBITR779,11+0,17%
Главная / Политика /

Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии

Татьяна Мозолевская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Ирландии. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Встреча состоялась на аэродроме Кейсмент в Бальдоннелле, к западу от Дублина.

12 ноября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.

После встречи Уиткофф также анонсировал крупнейший в истории обмен пленными между Россией и Украиной.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её