На подлете к Москве уничтожено еще 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 26 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



В 22:03 мск мэр сообщил об уничтожении 11 БПЛА, в 22:18 мск – об еще 15-и. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, отметил Собянин.