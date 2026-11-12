На подлете к Москве уничтожено еще 26 беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 26 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 22:03 мск мэр сообщил об уничтожении 11 БПЛА, в 22:18 мск – об еще 15-и. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, отметил Собянин.
Всего за вечер 12 ноября на подлете к столице уничтожено 46 беспилотников.
Собянин ранее сообщал, что силы ПВО уничтожили 20 беспилотников, которыми противник планировал атаковать объекты на территории Москвы.
В ночь на 12 ноября системы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России.