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На подлете к Москве уничтожено еще 26 беспилотников

Антон Потоков
Станислав Красильников / РИА
Станислав Красильников / РИА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 26 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 22:03 мск мэр сообщил об уничтожении 11 БПЛА, в 22:18 мск – об еще 15-и. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, отметил Собянин.

Всего за вечер 12 ноября на подлете к столице уничтожено 46 беспилотников.

Собянин ранее сообщал, что силы ПВО уничтожили 20 беспилотников, которыми противник планировал атаковать объекты на территории Москвы.

В ночь на 12 ноября системы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России. 

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