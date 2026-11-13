Компания экс-главы Red Wings получила два грузовых Boeing из парка «России»Самолеты вернут в строй в 2027 году и направят на рейсы в Китай, Индию и ОАЭ
Структура Евгения Солодилина «ЕАС групп» получила два грузовых Boeing 747-400, которые ранее находились в парке авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с параметрами сделки. По его словам, оба воздушных судна (ВС) планируется восстановить: первый – вернуть в эксплуатацию в мае 2027 г., второй – к сентябрю 2027 г. На этих самолетах будут перевозить генеральные грузы и товары народного потребления на маршрутах между Россией, Китаем, Индией и ОАЭ.
Представитель «ЕАС групп» подтвердил «Ведомостям» факт сделки, намерения восстановить самолеты и сроки возврата в эксплуатацию, от других комментариев отказался. Два ВС Boeing 747-400, находившиеся у авиакомпании «Россия» в лизинге, были возвращены собственнику (лизинговой компании «НЛК-финанс»), сказал «Ведомостям» представитель «Аэрофлота». Он добавил, что это произошло «с учетом переоценки перспектив эксплуатации грузовых ВС» в текущих рыночных условиях.