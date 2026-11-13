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«Господа Головлевы»: программа самоуничтожения

В Малом театре Андрей Прикотенко дерзко интерпретировал роман Салтыкова-Щедрина о распаде семьи
Наталья Витвицкая , критик

В афише Малого театра появился потенциальный хит. «Господ Головлевых», одну из самых беспросветных книг русской литературы, поставил режиссер и художественный руководитель новосибирского «Красного факела» Андрей Прикотенко. Точно следуя выбранной художественной программе (переосмысление хрестоматийных текстов с целью исследования русской идентичности), он предложил радикально новый взгляд на всем известную хронику распада дворянского рода Головлевых. Дисфункциональная семья и токсичные отношения показаны во всех ужасающих подробностях, как и не обозначенные в романе причины и следствия этих явлений. Такой вот образцово-показательный трансгрессивный театр в действии.

В каждой новой работе Прикотенко играет со штампами зрительского восприятия, трансформирует общепринятые смыслы часто до прямо противоположных, обходясь при этом без радикального переписывания и переноса места действия в современность. Так было с «Мертвыми душами», «Бесами», «Дядей Ваней» и «Мастером и Маргаритой» в «Красном факеле», с «Обломовым» в Александринском театре. Пришла очередь главного романа Салтыкова-Щедрина. Страшный текст о вырождении и абьюзе режиссер полностью очистил от дидактических ремарок автора (Прикотенко сам написал инсценировку. – «Ведомости»). Напряженный сюжет остался при этом без изменений. Перед нами – картины из жизни рода Головлевых в лице деспотичной и вспыльчивой помещицы Арины Петровны, ее вялого пропойцы-мужа, детей и внуков. Каждый из них в романе проходит безрадостный путь от насилия к смерти и утраты смысла своего существования.

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