«Господа Головлевы»: программа самоуничтожения

В каждой новой работе Прикотенко играет со штампами зрительского восприятия, трансформирует общепринятые смыслы часто до прямо противоположных, обходясь при этом без радикального переписывания и переноса места действия в современность. Так было с «Мертвыми душами», «Бесами», «Дядей Ваней» и «Мастером и Маргаритой» в «Красном факеле», с «Обломовым» в Александринском театре. Пришла очередь главного романа Салтыкова-Щедрина. Страшный текст о вырождении и абьюзе режиссер полностью очистил от дидактических ремарок автора (Прикотенко сам написал инсценировку. – «Ведомости»). Напряженный сюжет остался при этом без изменений. Перед нами – картины из жизни рода Головлевых в лице деспотичной и вспыльчивой помещицы Арины Петровны, ее вялого пропойцы-мужа, детей и внуков. Каждый из них в романе проходит безрадостный путь от насилия к смерти и утраты смысла своего существования.