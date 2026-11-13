Армия России поразила две электроподстанции, ж/д локомотивы и сухогруз
Днем армия России атаковала объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары были нанесены с помощью беспилотников.
В населенном пункте Шостка и поселке Воронеж в Сумской области российские военные поразили электроподстанции ПС-110 и ПС-330. По данным Минобороны, они обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, которые выпускали беспилотники и комплектующие к ним, а также логистических центров, где хранилось имущество украинской армии.
В районе железнодорожной станции Сербка в Одесской области ВС РФ поразили два локомотива, которые перевозили грузы для украинской армии. Также при переходе морем поражен сухогруз. Он доставлял военные грузы в порт Черноморск.
Ночью с 12 на 13 ноября российские военные поразили сухогруз в Черном море, который шел с вооружением и военным имуществом для украинской армии.
В тот же день группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Котовка в Харьковской области.
12 ноября ВС РФ поразили промпредприятие Бровары, где работает площадка предприятия «Авиа ЮА» для сборки беспилотников, а также предприятие «Яготин» («Стеллар джет»), выпускающее твердотопливные ускорители для БПЛА. Они находились на территории Киевской области.