Армия России поразила две электроподстанции, ж/д локомотивы и сухогруз

В населенном пункте Шостка и поселке Воронеж в Сумской области российские военные поразили электроподстанции ПС-110 и ПС-330. По данным Минобороны, они обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, которые выпускали беспилотники и комплектующие к ним, а также логистических центров, где хранилось имущество украинской армии.