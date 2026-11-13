Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в Черном море
Вооруженные силы России поразили сухогруз в Черном море, который шел с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В течение ночи в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно-сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ», – говорится в сообщении.
Накануне армия России поразила с использованием беспилотников два сухогруза ВСУ с вооружением в Черном море. Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.
12 ноября ВС РФ также поразили завод компонентов ракетного топлива в Киевской области.