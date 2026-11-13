ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с РоссиейПретендентами могут быть Антониу Кошта, Кая Каллас и представители Франции и ФРГ
Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
По данным издания, первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты. Его поддержка среди стран ЕС растет, поскольку занимаемая должность предполагает представительство объединения на международной арене. Кроме того, дипломаты считают Кошту относительно нейтральной фигурой.
Второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. По словам источников Politico, Париж и Берлин вряд ли поддержат механизм, при котором институты ЕС получат монополию на представительство европейских стран.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за сохранение действующего формата консультаций с участием Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Он подчеркнул, что не видит причин отказываться от такого взаимодействия.
Третий, самый малочисленный лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас. При этом ее кандидатура вызывает серьезные разногласия из-за жесткой позиции в отношении России. Некоторые дипломаты считают, что Каллас может оказаться неприемлемым собеседником для Кремля.
«Это шутка, да?» – отреагировал один из европейских дипломатов на возможность назначения Каллас, назвав ее «вероятно, худшим человеком, которого можно выбрать».
Другие собеседники издания, напротив, полагают, что жесткая позиция главы европейской дипломатии делает ее подходящим кандидатом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны определиться с кандидатурой переговорщика до конца ноября. По его словам, Европа должна иметь собственное представительство при обсуждении будущего Украины и архитектуры безопасности континента.
12 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов представить Европу на переговорах по Украине. Макрон добавил, что Европе необходимо понять, чего именно она хочет для себя и Украины, и указал, что «содержание определяет форму».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.