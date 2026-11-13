Силы ПВО сбили семь беспилотников над регионами РФ за день
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Отмечается, что атаки были отражены в период с 08:00 до 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Курской, Самарской областей и Московского региона.
13 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на одно из промышленных предприятий в регионе.
В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. Четверо погибли в Волгограде, на подлете к Москве перехвачены десятки дронов.
11 ноября дежурные средства ПВО России уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами в течение дня. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.