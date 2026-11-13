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Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

Сергей Пахомов

Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на одно из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в Max.

«Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», – заявил губернатор.

Кроме того, в результате атаки есть пострадавшие, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил Федорищев. Он также отметил, что на месте инцидента работают экстренные службы и развернут оперативный штаб.

В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Четверо погибли в Волгограде, на подлете к Москве перехвачены десятки дронов.

11 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами в течение дня. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

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