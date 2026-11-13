Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на одно из промышленных предприятий в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в Max.
«Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», – заявил губернатор.
Кроме того, в результате атаки есть пострадавшие, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил Федорищев. Он также отметил, что на месте инцидента работают экстренные службы и развернут оперативный штаб.
В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Четверо погибли в Волгограде, на подлете к Москве перехвачены десятки дронов.
11 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами в течение дня. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.