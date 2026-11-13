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Автомобиль из кортежа Зеленского забросали яйцами в Ирландии

Татьяна Мозолевская

Один из автомобилей кортежа президента Украины Владимира Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. Об этом сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи в соцсети X.

Журналист опубликовал видеозапись, на которой видны следы от яиц на кузове автомобиля.

«Один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в слегка испачканном состоянии», – написал Мерфи.

Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Ирландии. 

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