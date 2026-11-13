Автомобиль из кортежа Зеленского забросали яйцами в Ирландии
Один из автомобилей кортежа президента Украины Владимира Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. Об этом сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи в соцсети X.
Журналист опубликовал видеозапись, на которой видны следы от яиц на кузове автомобиля.
«Один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в слегка испачканном состоянии», – написал Мерфи.
Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Ирландии.