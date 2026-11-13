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Главная / Политика /

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных БПЛА домов

Без отопления осталось более сотни домов, разрушения есть у девяти многоэтажек
Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростове-на-Дону в границах улиц, где жилые дома получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

По его словам, в результате атаки пострадали девять многоквартирных домов в Октябрьском и Советском районах Ростова-на-Дону.

Городские власти приняли решение организовать работу специальных комиссий для оценки ущерба. Сотрудники администрации проведут обход поврежденных домов, зафиксируют разрушения и начнут прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим жителям. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Кроме того, из-за ночной атаки без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе города.

В 79 домах подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время. Причиной отключения стала приостановка подачи воды на котельную на улице Гагринской. Сейчас неисправность устранена, специалисты заполняют систему теплоносителем.

Еще 35 домов остались без отопления из-за повреждения воздушной теплотрассы. Ремонтные работы начнутся после завершения работы экстренных служб на месте происшествия.

Что известно о последствиях массированной атаки дронов на регионы 13 ноября

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

Также было уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и десяти районах региона: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону ранен мужчина, его госпитализировали, врачи оказывают помощь. Для жителей поврежденного многоквартирного дома в Октябрьском районе развернут пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов, возникшее возгорание полностью ликвидировано. В Советском районе потушен пожар в производственном помещении. В Азовском районе повреждены пять частных домов.

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