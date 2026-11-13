В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных БПЛА домов

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе поврежденных БПЛА домовБез отопления осталось более сотни домов, разрушения есть у девяти многоэтажек
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростове-на-Дону в границах улиц, где жилые дома получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.
По его словам, в результате атаки пострадали девять многоквартирных домов в Октябрьском и Советском районах Ростова-на-Дону.
Городские власти приняли решение организовать работу специальных комиссий для оценки ущерба. Сотрудники администрации проведут обход поврежденных домов, зафиксируют разрушения и начнут прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим жителям. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.
Кроме того, из-за ночной атаки без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе города.
В 79 домах подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время. Причиной отключения стала приостановка подачи воды на котельную на улице Гагринской. Сейчас неисправность устранена, специалисты заполняют систему теплоносителем.
Еще 35 домов остались без отопления из-за повреждения воздушной теплотрассы. Ремонтные работы начнутся после завершения работы экстренных служб на месте происшествия.
В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.
Также было уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и десяти районах региона: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону ранен мужчина, его госпитализировали, врачи оказывают помощь. Для жителей поврежденного многоквартирного дома в Октябрьском районе развернут пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов, возникшее возгорание полностью ликвидировано. В Советском районе потушен пожар в производственном помещении. В Азовском районе повреждены пять частных домов.