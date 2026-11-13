СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Москве

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что при взрыве пострадал водитель. Его госпитализировали. На месте происшествия перекрыто две полосы движения. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты. По словам источника «Известий», взорвавшийся в ходе движения автомобиль мог принадлежать Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова. Он переехал в Россию в 2014 г.