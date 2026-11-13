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СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Москве

Инна Шульгина

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что при взрыве пострадал водитель. Его госпитализировали. На месте происшествия перекрыто две полосы движения. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты. По словам источника «Известий», взорвавшийся в ходе движения автомобиль мог принадлежать Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова. Он переехал в Россию в 2014 г.

«Известия» также пишут, что, согласно одной из версий, взрыв произошел из-за неисправности газового баллона.

На место выехала следственная группа управления СК России по Москве. Выясняются обстоятельства инцидента. 

12 ноября СК РФ возбудил дело об убийстве военнослужащего после взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», погибший был полковником.

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