Экс-министра здравоохранения Архангельской области осудили на 12 лет

Герштанский возглавлял министерство здравоохранения Архангельской области с 2020 г. Он покинул должность в сентябре 2025 г., после чего был арестован. В ходе судебного процесса экс-министр признал факт получения денег от предпринимателей, но утверждал, что направлял их на благотворительные цели.