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Главная / Общество /

Экс-министра здравоохранения Архангельской области осудили на 12 лет

Анна Виноградова
ФСБ
ФСБ

Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. по делу о коррупции. Второму фигуранту, экс-руководителю регионального фармацевтического предприятия «Фармация» Алексею Литвинюку, назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в 50 млн руб., сообщил Следственный комитет (СК) России.

По данным ведомства, Герштанский неоднократно получал через посредников взятки от коммерческих организаций за содействие в победе на конкурсах и другие действия в их интересах. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 78 млн руб.

Литвинюк дважды выступал посредником при передаче взяток бывшему министру. Кроме того, он сам получил взятку за содействие предпринимателям в заключении выгодных сделок.

Герштанский возглавлял министерство здравоохранения Архангельской области с 2020 г. Он покинул должность в сентябре 2025 г., после чего был арестован. В ходе судебного процесса экс-министр признал факт получения денег от предпринимателей, но утверждал, что направлял их на благотворительные цели.

12 ноября начальник управления Генпрокуратуры Виктор Балдин сообщил, что за последние два года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 000 чиновников. За этот период в суды направили 26 000 уголовных дел.

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