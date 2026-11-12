Более 25 000 чиновников привлекли к уголовной ответственности за два года

«К примеру, совсем недавно по материалам нашей проверки выявлены факты хищения бюджетных средств в сумме 360 млн руб.», – рассказал Балдин. По его словам, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя одного из федеральных агентств и пяти его подчиненных. Все обвиняемые заключены под стражу.