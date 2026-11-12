Более 25 000 чиновников привлекли к уголовной ответственности за два года
В России за 2025–2026 гг. к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли более 25 000 должностных лиц. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин на II Душанбинском международном антикоррупционном форуме.
«Выявлено свыше 20 000 преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере», – сообщил Балдин (цитата по ТАСС). Еще почти 7000 преступлений были совершены организованными группами или преступными сообществами. За два года в суды направлено 26 000 уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями.
По словам представителя Генпрокуратуры, правоохранительные органы ежегодно выявляют более 40 000 коррупционных преступлений, около 60% из которых связаны со взяточничеством. Прокуроры в ходе проверок каждый год обнаруживают свыше 3500 таких преступлений.
«К примеру, совсем недавно по материалам нашей проверки выявлены факты хищения бюджетных средств в сумме 360 млн руб.», – рассказал Балдин. По его словам, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя одного из федеральных агентств и пяти его подчиненных. Все обвиняемые заключены под стражу.
17 сентября генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что за пять лет российские суды осудили более 60 000 чиновников по коррупционным делам. Стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд руб.
6 ноября Следственный комитет сообщил об аресте в 2026 г. имущества обвиняемых в коррупции на сумму свыше $486 млн. Активы удалось обнаружить совместно с оперативными службами, Росфинмониторингом и контрольно-надзорными органами.