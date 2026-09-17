Гуцан: за пять лет по делам о коррупции осудили более 60 000 чиновников
За последние пять лет российские суды приговорили к различным видам наказания более 60 000 должностных лиц по делам о коррупции. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
По его словам, почти в 1,5 раза увеличилась сумма возмещенного по таким делам ущерба. При этом стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд руб. Гуцан также отметил, что предметом коррупционных преступлений все чаще становятся виртуальные деньги, изъятие которых ранее вызывало сложности.
Генпрокурор сообщил, что новый закон закрепил в уголовном законодательстве статус цифровой валюты и порядок ее изъятия и конфискации. Криптобиржи и обменники обязали предоставлять информацию по запросам органов расследования и суда. Гуцан подчеркнул, что это позволило устранить возможности для сокрытия нелегальных средств в цифровых кошельках.
В апреле Гуцан говорил, что правительство в 2025 г. согласовало проект поправок по обороту цифровых валют, в котором в том числе учтены инициативы Генпрокуратуры РФ по введению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете. Он отметил, что предложения об уголовной ответственности также касаются применения специальных технических средств при совершении преступлений.
С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год.