ФМБА: вакцину от аллергии на пыльцу березы получат пациенты старше 18 лет

1 октября глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что перед следующим сезоном пыления, с конца октября вакциной «Аллергарда» планируется привить до 60 000 человек. По словам Скворцовой, у 25% участников аллергия не проявилась, у остальных реакции были в шесть раз слабее. Мировых аналогов у вакцины нет.