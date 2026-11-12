ФМБА: вакцину от аллергии на пыльцу березы получат пациенты старше 18 лет
Терапию вакциной «Аллергарда» смогут получить пациенты старше 18 лет, у которых наблюдается аллергия на пыльцу березы. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА).
«У которых есть сезонный аллергический ринит и или конъюнктивит. Вакцинация проводится только по назначению врача и под наблюдением специалиста в медицинской организации», – сообщили в агентстве (цитата по «РИА Новости»).
По словам ФМБА, терапию данной вакциной также смогут получать пациенты с перекрестной пищевой аллергией, которая связана с повышенной чувствительностью (сенсибилизацией) к аллергенам березовой пыльцы. Речь идет об аллергической реакции на все косточковые: яблоко, грушу, вишню, черешню, сливу, персик, а также арахис и сою.
30 сентября агентство «РИА Новости» сообщило, что Минздрав РФ зарегистрировал российскую аллерговакцину «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита.
1 октября глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что перед следующим сезоном пыления, с конца октября вакциной «Аллергарда» планируется привить до 60 000 человек. По словам Скворцовой, у 25% участников аллергия не проявилась, у остальных реакции были в шесть раз слабее. Мировых аналогов у вакцины нет.
9 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале использования вакцины против аллергии на пыльцу березы.