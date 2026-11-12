«Сбербанк» прогнозирует ключевую ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году

«Мы ожидаем стабильную динамику в сегменте корпоративного кредитования – рост в диапазоне 10–11% – и небольшое восстановление темпов в сегменте кредитования частных лиц до 9–12% в следующие три года», – отметил он, добавив, что рост будет наблюдаться прежде всего в ипотеке и автокредитах.