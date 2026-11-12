«Сбербанк» прогнозирует ключевую ставку ЦБ ниже 10% в 2028 году
Скворцов представил финансовую модель «Сбера» в рамках «Стратегии 2029». По его словам, в ближайшие три года ожидается сдержанная динамика развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП в размере 1,5%. По словам Скворцова, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, но достаточно жесткие требования в части пруденциального регулирования банковского сектора ограничивают ускорение кредитной активности.
«Мы ожидаем стабильную динамику в сегменте корпоративного кредитования – рост в диапазоне 10–11% – и небольшое восстановление темпов в сегменте кредитования частных лиц до 9–12% в следующие три года», – отметил он, добавив, что рост будет наблюдаться прежде всего в ипотеке и автокредитах.
Что касается привлеченных средств частных клиентов, ожидается ежегодный рост банковского сектора на 11–13% в условиях постепенного снижения ставок. Рост средств на счетах юрлиц в 2027 г. будет значимо уступать рознице, но с восстановлением до 9–11% в 2028–2029 гг. по мере нормализации деловой активности, отметил Скворцов.
Совет директоров Банка России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции. 9 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в своем прогнозе ожидает сохранения двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г.