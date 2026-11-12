Positive Technologies выявила более 3400 фишинговых доменов за три месяца
Компания по информационной безопасности Positive Technologies выявила более 3400 фишинговых доменов в июле – сентябре 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Всего обнаружено 3425 фишинговых доменов. 80 из них находились в зонах .ru и .рф.
89% доменов были связаны с попытками получить доступ к учетным записям пользователей популярных мессенджеров, отмечается в сообщении. Около 5% использовались для кражи банковских данных или получения денег.
3% выявленных доменов связаны с распространение вредоносных Android-приложений, еще 3% связаны с попытками кражи учетных записей других систем, в том числе страницы, имитирующие видеоприемники с символикой ГАИ.
В мае киберэксперты Mail и VK WorkSpace зафиксировали увеличение числа фишинговых рассылок, направленных на сотрудников компаний и бухгалтерских отделов. Мошенники используют скомпрометированные корпоративные аккаунты зарубежных организаций и маскируют вредоносные вложения под рабочие документы.