Греф: «Сбер» выполнил все финансовые цели стратегии на 2024–2026 годы

Чистая прибыль «Сбера» за девять месяцев по МСФО составила 1,53 трлн руб., показав рост на 17% год к году. Рентабельность капитала выросла на 0,3 п. п. до 24%. Отдельно в III квартале «Сбер» заработал 510,8 млрд руб. чистой прибыли, показав рост на 13,9% год к году при рентабельности капитала 23,5%. Чистые процентные доходы выросли на 23% до 3,16 трлн руб. А чистые комиссионные – на 2,8% до 632,1 млрд руб. Чистая процентная маржа увеличилась на 0,5 п. п. до 6,6%, а стоимость риска снизилась на 0,4 п. п. до 1,1%.