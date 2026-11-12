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Греф: «Сбер» выполнил все финансовые цели стратегии на 2024–2026 годы

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк достиг всех финансовых показателей, предусмотренных стратегией развития на 2024–2026 гг., и сформировал запас прочности по капиталу. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на Дне инвестора.

По его словам, последние три года стали серьезным испытанием для бизнеса из-за высоких процентных ставок, замедления экономики, увеличения налоговой нагрузки, санкций и геополитической неопределенности.

Несмотря на эти условия, рентабельность собственного капитала банка превысила 22%, а достаточность капитала оказалась выше нормативных требований регулятора. Греф назвал созданный запас прочности значительным.

Он также напомнил, что «Сбер» ежегодно направляет на дивиденды 50% чистой прибыли. За три года банк выплатил акционерам более 2,4 трлн руб.

23 октября Греф заявил, что банк получит примерно 2 трлн руб. чистой прибыли по итогам года. 8 октября он сообщил, что Сбербанк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. Ранее Греф говорил, что «Сбер» может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. 

Чистая прибыль «Сбера» за девять месяцев по МСФО составила 1,53 трлн руб., показав рост на 17% год к году. Рентабельность капитала выросла на 0,3 п. п. до 24%. Отдельно в III квартале «Сбер» заработал 510,8 млрд руб. чистой прибыли, показав рост на 13,9% год к году при рентабельности капитала 23,5%. Чистые процентные доходы выросли на 23% до 3,16 трлн руб. А чистые комиссионные – на 2,8% до 632,1 млрд руб. Чистая процентная маржа увеличилась на 0,5 п. п. до 6,6%, а стоимость риска снизилась на 0,4 п. п. до 1,1%.

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