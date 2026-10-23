Греф: Сбербанк получит около 2 трлн рублей прибыли в 2026 году

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб.