Греф: Сбербанк получит около 2 трлн рублей прибыли в 2026 году
Сбербанк получит примерно 2 трлн руб. чистой прибыли по итогам года, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф на конференции Сберуниверситета «Больше чем обучение».
«Я не говорю о том, что мы показываем стабильный финансовый результат. В этом году мы заработаем около 2 трлн чистой прибыли», – сказал он (цитата по ТАСС).
8 октября Греф заявил, что Сбербанк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. Ранее Греф говорил, что «Сбер» может обновить рекорд по прибыли и дивидендам.
За девять месяцев чистая прибыль Сбербанка по РПБУ увеличилась до 1,5 трлн руб., что на 18,2% больше год к году. В сентябре банк заработал 168,5 млрд руб. чистой прибыли – на 12,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала за период с января по сентябрь составила 23%.
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб.