Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,041-1,02%UTAR9,07+2,6%CHMK3 595+0,42%IMOEX2 423,8-0,24%RTSI941,2-0,23%RGBI111,92-0,07%RGBITR773,35-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Греф: Сбербанк получит около 2 трлн рублей прибыли в 2026 году

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк получит примерно 2 трлн руб. чистой прибыли по итогам года, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф на конференции Сберуниверситета «Больше чем обучение».

«Я не говорю о том, что мы показываем стабильный финансовый результат. В этом году мы заработаем около 2 трлн чистой прибыли», – сказал он (цитата по ТАСС).

8 октября Греф заявил, что Сбербанк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. Ранее Греф говорил, что «Сбер» может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. 

За девять месяцев чистая прибыль Сбербанка по РПБУ увеличилась до 1,5 трлн руб., что на 18,2% больше год к году. В сентябре банк заработал 168,5 млрд руб. чистой прибыли – на 12,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала за период с января по сентябрь составила 23%.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Чистые процентные доходы банка достигли 2,051 трлн руб., что на 22,51% больше, чем в первом полугодии 2025 г. Выручка по страховой деятельности компании также показала рост на 12,96%. Показатель увеличился до 138,6 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её