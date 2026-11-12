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Совет директоров Nvidia начал обсуждать возможную отставку Хуанга

Акции компании падают на фоне нового скандала с изменой гендиректора
Инна Шульгина
dpa / picture-alliance / ТАСС
dpa / picture-alliance / ТАСС

Совет директоров Nvidia начал заседание, посвященное вопросу дальнейшей судьбы главы компании Дженсена Хуанга после скандала, связанного с его внебрачными связями. Речь идет об отношениях с подозреваемой китайской шпионкой и с сотрудницей компании, пишет The Wall Street Journal.

The Guardian указывает на резкую эскалацию конфликта, начавшегося с разоблачения отношений Хуанга с Элис Хуанг, женщиной, которая, по данным американской разведки, участвовала в организации поставок чипов Nvidia китайским компаниям. По данным газеты, 63-летний Хуанг не имеет очевидного преемника и владеет примерно 3,6% акций Nvidia. У него также десятки непосредственных подчиненных, что подчеркивает его жесткий контроль над компанией.

Bloomberg пишет, что наиболее благоприятным исходом обсуждений в совете директоров может стать назначение Хуанга председателем. Таким образом, он не будет уволен, но должность гендиректора займет другой человек.

Акции Nvidia упали примерно на 8% в ходе торгов после закрытия основной сессии после того, как Wall Street Journal впервые сообщила о том, что Nvidia готовится уволить Хуанга. ‌С учетом распродажи 11 ноября после закрытия основной сессии, Nvidia потеряла около $600 млрд рыночной стоимости акций на этой неделе с тех пор, как совет директоров объявил о расследовании отношений гендиректора компании с Элис Хуанг. В тот же день The New York Times писала со ссылкой на источники, что Хуанг также состоял во внебрачных отношениях с подчиненной. Речь идет о вице-президенте Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.

Капитализация Nvidia снижается на фоне скандала вокруг измены Хуанга

Инвестиции / Эмитенты

По данным Bloomberg, проблемы Nvidia могут быть на руку ее конкурентам. Акции AMD, Broadcom и Alphabet выросли после закрытия торгов на фоне предположений о том, что они могут перехватить бизнес у гиганта по производству чипов.

10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга из-за скандала. Совет директоров компании начал независимое расследование отношений Хуанга с Элис Хуанг. Компания заявила, что пока не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными. Совет директоров также выразил доверие гендиректору. Сам Хуанг признался в супружеской измене и принес извинения семье. На 10 ноября рыночная капитализация Nvidia составляла $4,04 трлн, стоимость акций падала на 6,16%.

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