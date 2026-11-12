Совет директоров Nvidia начал обсуждать возможную отставку Хуанга

Акции Nvidia упали примерно на 8% в ходе торгов после закрытия основной сессии после того, как Wall Street Journal впервые сообщила о том, что Nvidia готовится уволить Хуанга. ‌С учетом распродажи 11 ноября после закрытия основной сессии, Nvidia потеряла около $600 млрд рыночной стоимости акций на этой неделе с тех пор, как совет директоров объявил о расследовании отношений гендиректора компании с Элис Хуанг. В тот же день The New York Times писала со ссылкой на источники, что Хуанг также состоял во внебрачных отношениях с подчиненной. Речь идет о вице-президенте Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.