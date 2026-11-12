Не стало посла России в США Александра Дарчиева

В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 г. Дарчиев говорил, что «стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы». В декабре 2022 г. в интервью ТАСС Дарчиев называл среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов и признание определенных Россией «реалий на земле».