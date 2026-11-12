Не стало посла России в США Александра Дарчиева

Не стало посла России в США Александра ДарчиеваЕму было 66 лет
О смерти Александра Дарчиева сообщил 11 ноября МИД. Посол России в США работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики, отметили в ведомстве. Дипломат умер от хронического заболевания в Москве, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
На посту посла Дарчиев был одним из координаторов диалога Вашингтона и Москвы по «раздражителям» двусторонних отношений, включая санкции и ограничения в отношении дипломатов. При его работе послом в августе 2025 г. состоялся саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже.
Несколько раз для этого он в составе российской делегации встречался с представителями госдепартамента США, в том числе в Стамбуле. К проблеме дипломатических раздражителей российская сторона относит арест дипломатической недвижимости, высылки и ограничение числа дипломатов, запреты на их передвижения и другие меры, которые препятствуют нормальным дипломатическим отношениям.
Дарчиев родился в 1960 г. в венгерском Будапеште в семье советского дипломата Никиты Дарчиева. В 1983 г. будущий посол в США окончил истфак МГУ и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Там же он прошел аспирантуру и получил ученое звание кандидата исторических наук. Тема его кандидатской диссертации касалась леволиберальных сил в общественно-политической жизни США в 1970–1980-е гг.
С 1992 г. Дарчиев находился на дипслужбе, в 2005–2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Он же занимал пост посла России в Канаде (2014–2021 гг.), а в 2010–2014 гг. и с 2021 г. работал директором департамента Северной Америки МИДа. Помимо английского дипломат владел французским языком.
Дарчиев при всем внешнем спокойствии всегда был бойцом, заявил его однокурсник, депутат Госдумы Константин Затулин. «Перенапряжение стоило ему сил в борьбе с роковой болезнью. <...> В самый переломный момент непростой борьбы за национальные интересы России на все еще главном мировом перекрестке, в США, струна лопнула», – добавил он.
В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 г. Дарчиев говорил, что «стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы». В декабре 2022 г. в интервью ТАСС Дарчиев называл среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов и признание определенных Россией «реалий на земле».
Дарчиев с самого начала занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе во время его работы в Институте США и Канады в качестве аспиранта и исследователя, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев, который работал вместе с ним. По словам эксперта, Дарчиев сочетал в себе качества профессионального дипломата и ученого-американиста одновременно, что делало его идеальным человеком для поста посла России в США.