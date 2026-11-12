МИД РФ призвал завершить выборы нового генсека ООН до конца года

17 октября Associated Press писало, что ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН, каждый из которых обладает правом вето. Это Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.