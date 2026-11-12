МИД РФ призвал завершить выборы нового генсека ООН до конца года
Нового генерального секретаря ООН необходимо назначить до 31 декабря 2026 г., иначе может возникнуть неопределенность с исполнением обязанностей главы организации. Об этом заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
По его словам, срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря. Российская сторона прилагает максимум усилий, чтобы процедура назначения его преемника завершилась до конца года.
Логвинов пояснил, что в случае задержки с назначением нового генсека рассматриваются различные варианты, включая техническое продление полномочий Гутерриша или назначение временно исполняющего обязанности из числа его заместителей.
При этом, подчеркнул представитель МИД, подобные решения могут столкнуться с юридическими и организационными сложностями. В частности, срок полномочий первого заместителя генсека ООН связан со сроком полномочий самого генерального секретаря, поэтому автоматическая передача ему руководства организацией не предусмотрена.
«И это все грозит создать не то чтобы неразбериху, но лучше до этого ситуацию не доводить», – сказал Логвинов.
Он также обратил внимание на отсутствие четко установленной процедуры назначения генерального секретаря ООН. По словам дипломата, процесс зависит от множества факторов, а подробного регламента, определяющего сроки отдельных этапов, не существует.
17 октября Associated Press писало, что ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН, каждый из которых обладает правом вето. Это Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
По словам двух источников, глава отдела торговли ООН Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес Биркетт получили по два голоса «против». При этом Гринспан получила больше голосов «за».