AP: пять ключевых членов Совбеза ООН не согласовали кандидатуру нового генсека
Ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН, каждый из которых обладает правом вето. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
Правом вето обладают Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
По словам двух источников, глава отдела торговли ООН Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес Биркетт получили по два голоса «против». При этом Гринспан получила больше голосов «за».
Американские чиновники дали понять, что ни один из кандидатов не устраивает администрацию Дональда Трампа в полной мере. Источники агентства сообщили, что в данный момент позиция США уточняется и будет оглашена в течение нескольких дней.
При этом AP подчеркивает, что сейчас на должность генсекретаря рассматривается представитель Латинской Америки, поскольку данный пост ротируется по регионам. Также присутствует давление с целью выбора женщины на эту должность. Тем не менее, согласно опросу, на нижних позициях в списке кандидатов оказались министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и бывший посол Эквадора Ивонн А-Баки.
Следующее голосование состоится на будущей неделе. При этом отмечается, что США и Россия оставили открытым вопрос выдвижения новых кандидатов.
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несколько кандидатов на пост генерального секретаря ООН обладают необходимыми для этой должности качествами. Он отметил, что Москва рассчитывает на то, что новый генеральный секретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость.