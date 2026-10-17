AP: пять ключевых членов Совбеза ООН не согласовали кандидатуру нового генсека

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несколько кандидатов на пост генерального секретаря ООН обладают необходимыми для этой должности качествами. Он отметил, что Москва рассчитывает на то, что новый генеральный секретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость.