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Лавров: ряд кандидатов на пост генсека ООН обладают необходимыми качествами

Елена Вострикова

Среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН есть несколько претендентов, обладающих необходимыми для этой должности качествами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Здесь целый ряд кандидатур, которые сейчас находятся на столе переговоров, вполне достойны и обладают качествами, которые необходимы для работы на этом ответственном посту», – сказал глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Москва рассчитывает на то, что новый генеральный секретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость, а также выполнять функции главного административного лица организации.

17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в антироссийской кампании, связанной с событиями в Буче. По ее словам, его действия противоречили принципу нейтральности, который должен соблюдать руководитель организации.

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