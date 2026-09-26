Лавров: ряд кандидатов на пост генсека ООН обладают необходимыми качествами

Лавров также заявил, что Москва рассчитывает на то, что новый генеральный секретарь будет представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда». По его словам, будущий генсек должен соответствовать закрепленным в Уставе ООН критериям, включая беспристрастность и непредвзятость, а также выполнять функции главного административного лица организации.