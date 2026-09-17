Захарова обвинила генсека ООН в антироссийской кампании
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сознательно поддержал антироссийскую кампанию, связанную с событиями в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции.
По ее словам, действия генсека ООН противоречили принципу нейтральности, который должен соблюдать руководитель организации.
Захарова также отметила, что Гутерриш «полностью стал частью этой провокации».
Дипломат подчеркнула, что за пять лет генсек ООН не предоставил список погибших в Буче, несмотря на многочисленные запросы со стороны России.
В сентябре 2025 г. Москва требовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в адрес российских военных. Запрос Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ о сотрудничестве по уголовному делу о событиях в Буче остается без ответа с сентября 2024 г. В ответ на запросы о доказательствах обвинений в адрес России представители секретариата ООН лишь озвучивали политизированные нападки, заявляли в МИД РФ.
10 июня 2026 г. постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Гутерриш не дал содержательных ответов ни на один из 12 вопросов, поставленных в письме, ограничившись формальной реакцией. Это не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия, отметил постпред. 5 июля Небезня сказал, что ответ генерального секретаря ООН на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по событиям в Буче является «издевательством» и «классической отпиской».