В ответ на запросы о доказательствах обвинений в адрес России представители секретариата ООН лишь озвучивали политизированные нападки, заявляли в МИД РФ. В сентябре 2025 г. Москва требовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в адрес российских военных. Запрос Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ о сотрудничестве по уголовному делу о событиях в Буче остается без ответа с сентября 2024 г.