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Небензя назвал ответ Гутерриша по Буче издевательством и отпиской

Ведомости

Ответ генерального секретаря организации Антониу Гутерриша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по событиям в Буче является «издевательством» и «классической отпиской». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», – подчеркнул Небензя (цитата по «РИА Новости»).

10 июня Небензя говорил, что Гутерриш не дал содержательных ответов ни на один из 12 вопросов, поставленных в письме, ограничившись формальной реакцией. Это не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия, отметил постпред.

В ответ на запросы о доказательствах обвинений в адрес России представители секретариата ООН лишь озвучивали политизированные нападки, заявляли в МИД РФ. В сентябре 2025 г. Москва требовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в адрес российских военных. Запрос Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ о сотрудничестве по уголовному делу о событиях в Буче остается без ответа с сентября 2024 г. 

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