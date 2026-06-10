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Небензя: генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов российской стороны по ситуации в Буче, ограничившись формальной реакцией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы 8 июня получили один из формальных ответов, которые, как по мне, выглядят как насмешка. В соответствии с продолжающейся практикой двойных стандартов генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной реакцией. Генеральный секретарь не ответил ни на один поднятый вопрос», – сказал Небензя (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, такое поведение генсека не демонстрирует беспристрастность и прозрачность правосудия. Он считает, что ООН показала избирательное отношение и дискриминацию в отношении Москвы. При этом Небензя подчеркнул, что Россия не питает иллюзий по поводу позиции секретариата организации.

Весной 2022 г. российские войска покинули город Буча, после чего в СМИ и соцсетях появились видео с телами погибших. В Минобороны и МИД России назвали это провокацией и инсценировкой.

В сентябре 2025 г. российская сторона потребовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в том, что российские военные якобы убивали мирных жителей Бучи. Тогда представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве подчеркнул, что в ответ на запросы Москвы о предоставлении доказательств обвинения российская сторона слышит «политизированные нападки и обвинения в свой адрес».

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