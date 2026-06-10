Небензя: генсек ООН не ответил ни на один вопрос по теме Бучи

В сентябре 2025 г. российская сторона потребовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в том, что российские военные якобы убивали мирных жителей Бучи. Тогда представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве подчеркнул, что в ответ на запросы Москвы о предоставлении доказательств обвинения российская сторона слышит «политизированные нападки и обвинения в свой адрес».