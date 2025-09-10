Подразделения Вооруженных сил России полностью вышли из Бучи 30 марта, на следующий день после стамбульского раунда российско-украинских переговоров, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва просила предоставить полный список имен погибших жителей Бучи. Для установления истины необходимо провести честное и независимое расследование, подчеркивал МИД. Провокация в Буче нужна была Украине, чтобы объяснить свой отказ от договоренностей с Россией, говорил президент РФ Владимир Путин.