Россия потребовала от ООН отозвать обвинения по ситуации в Буче
Российская сторона потребовала от управления верховного комиссара ООН по правам человека отозвать обвинения в том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. Об этом заявил представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве, передает «РИА Новости».
Он подчеркнул, что в ответ на запросы Москвы о предоставлении доказательств обвинения российская сторона слышит «политизированные нападки и обвинения в свой адрес».
Весной 2022 г. российские войска покинули город Буча, после чего в СМИ и соцсетях появились видео с телами погибших. В Минобороны и МИД России назвали это провокацией и инсценировкой.
Подразделения Вооруженных сил России полностью вышли из Бучи 30 марта, на следующий день после стамбульского раунда российско-украинских переговоров, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва просила предоставить полный список имен погибших жителей Бучи. Для установления истины необходимо провести честное и независимое расследование, подчеркивал МИД. Провокация в Буче нужна была Украине, чтобы объяснить свой отказ от договоренностей с Россией, говорил президент РФ Владимир Путин.