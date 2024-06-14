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Путин: провокацией в Буче Киев хотел объяснить отказ от договоренностей с РФ

Ведомости

Провокация в Буче нужна была Украине, чтобы объяснить свой отказ от договоренностей с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИДа.

По его словам, Киев устроил провокацию в Буче и отказался от подготовленного в Стамбуле варианта договоренностей.

«Думаю, сегодня понятно, для чего была нужна эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров», – сказал Путин.

В апреле 2022 г. в украинских СМИ и соцсетях появились видео с телами погибших, которые, как утверждалось, якобы остались в городе после того, как его покинули российские войска. В Минобороны и МИД России назвали это провокацией и инсценировкой.

В апреле 2024 г. официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Россия неоднократно обращалась в международные организации, в том числе в ООН, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы получено не было.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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