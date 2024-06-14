Путин: провокацией в Буче Киев хотел объяснить отказ от договоренностей с РФ
Провокация в Буче нужна была Украине, чтобы объяснить свой отказ от договоренностей с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИДа.
По его словам, Киев устроил провокацию в Буче и отказался от подготовленного в Стамбуле варианта договоренностей.
«Думаю, сегодня понятно, для чего была нужна эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров», – сказал Путин.
В апреле 2022 г. в украинских СМИ и соцсетях появились видео с телами погибших, которые, как утверждалось, якобы остались в городе после того, как его покинули российские войска. В Минобороны и МИД России назвали это провокацией и инсценировкой.
В апреле 2024 г. официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Россия неоднократно обращалась в международные организации, в том числе в ООН, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче, предоставлении достоверной информации о погибших. Но ответа на запросы получено не было.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.