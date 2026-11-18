На борту находились 305 человек. Судно следовало из Джибути в Йемен и перевернулось близ Гухере, к северу от Обока, в ночь с 8 на 9 октября. Более 80 человек выжили – все они граждане Эфиопии. МОМ оказала помощь 64 выжившим.