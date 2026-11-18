Более 50 мигрантов пропали без вести после крушения судна у берегов Сенегала
У берегов Сенегала затонуло судно с мигрантами. Более 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил портал Senego со ссылкой на очевидцев.
Судно следовало из сенегальского города Сен-Луи в направлении Европы. Предположительно, оно сделало остановку в Йенне, чтобы взять на борт еще пассажиров, после чего продолжило путь.
Сообщается, что удалось спасти только одного человека.
11 октября Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что по меньшей мере 109 мигрантов, включая 15 детей, погибли и более 116 остаются пропавшими без вести после кораблекрушения у берегов Джибути.
На борту находились 305 человек. Судно следовало из Джибути в Йемен и перевернулось близ Гухере, к северу от Обока, в ночь с 8 на 9 октября. Более 80 человек выжили – все они граждане Эфиопии. МОМ оказала помощь 64 выжившим.