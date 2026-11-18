В США задержали бывшего депутата Алексея Сергеева по делу о мошенничестве
Пограничная служба США задержала гражданина России Алексея Сергеева, которого разыскивают по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сведения о нем появились в базе Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).
Задержание провели сотрудники подразделения пограничной службы в штате Флорида. Мужчина находится в международном розыске. Как пишет ТАСС, это, предположительно, бывший депутат Саратовской облдумы, в отношении которого в России вынесли заочный приговор по делу о хищении свыше 40 млн руб.
В 2018 г. Сергеев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве с недвижимостью и средствами дольщиков. В апреле 2026 г. его заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима, обвинение было переквалифицировано с мошенничества на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ).