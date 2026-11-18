В 2018 г. Сергеев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве с недвижимостью и средствами дольщиков. В апреле 2026 г. его заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима, обвинение было переквалифицировано с мошенничества на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ).