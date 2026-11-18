Она также отметила, что ЕК рассматривает возможность направлять доходы от реинвестирования российских активов на выплату процентов по займу. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, заявил, что Украина должна будет возвращать основную сумму кредита только после получения от России репараций.