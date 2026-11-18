Фон дер Ляйен: Еврокомиссия все еще надеется изъять активы РФ
Еврокомиссия (ЕК) продолжает рассматривать возможность использовать замороженные российские активы для погашения кредитов, которые Евросоюз (ЕС) привлекает для поддержки Украины. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, представляя программу финансирования Киева на 2027 г. объемом 45 млрд евро.
«Я хочу отметить, что есть и другая возможность – использовать замороженные активы России, чтобы выплатить кредит по поддержке Украины», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также отметила, что ЕК рассматривает возможность направлять доходы от реинвестирования российских активов на выплату процентов по займу. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, заявил, что Украина должна будет возвращать основную сумму кредита только после получения от России репараций.
13 ноября глава бельгийского депозитария Euroclear Bank Валери Урбен сообщила, что международные инвесторы стали сомневаться в способности Евросоюза (ЕС) соблюдать верховенство права на фоне обсуждения возможного использования замороженных российских активов. Урбен предупредила, что возможная передача российских активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы.
8 ноября Welt am Sonntag писала, что общие долги Евросоюза, связанные с помощью Украине, могут превысить 200 млрд евро. Брюсселю помимо уже перечисленных Киеву 166 млрд евро, вероятно, придется направить еще более 40 млрд из общих кредитов, отметила газета.