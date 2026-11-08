Долг ЕС на помощь Украине может превысить 200 млрд евро
Общие долги Евросоюза, связанные с помощью Украине, могут превысить 200 млрд евро. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты на основе данных Еврокомиссии. Брюсселю помимо уже перечисленных Киеву 166 мллр евро, вероятно, придется направить еще более 40 млрд из общих кредитов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о дополнительной финансовой потребности в 70 млрд евро. Согласно текущим планам, 46 млрд из этой суммы должен покрыть ЕС. Часть средств рассчитывают получить из процентов от замороженных российских активов. По данным Еврокомиссии, эти доходы составляют лишь несколько миллиардов евро в год: за последние два с лишним года накопилось около 8 млрд евро. Последний транш в 1,4 млрд евро поступил в августе.
Поскольку основной капитал российских активов по-прежнему нельзя трогать по юридическим причинам, наиболее вероятной альтернативой остается привлечение новых общих займов, отмечает издание.
Ситуацию усугубляют российские удары по энергетической и логистической инфраструктуре Украины: дефицит украинского бюджета растет, и страна уже примерно наполовину зависит от помощи ЕС. На этой неделе Национальный банк Украины заявил, что экономика в этом году сократится вместо запланированного роста на 1,8%, что, вероятно, увеличит финансовые потребности на следующий год.
На следующей неделе представители ЕС и стран-членов, включая глав государств и правительств, встретятся, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
5 ноября стало известно, что Брюссель выделит Киеву новый пакет финансовой помощи. Это следует из сообщения Еврокомиссии. Средства направят на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей. Еврокомиссия накануне назвала ЕС главным спонсором Украины. Европейское объединение выделило Киеву 231,5 млрд евро с начала боевых действий в 2022 г. 28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев сказал, что военные расходы страны в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. По его словам, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров.