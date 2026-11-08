Долг ЕС на помощь Украине может превысить 200 млрд евро

5 ноября стало известно, что Брюссель выделит Киеву новый пакет финансовой помощи. Это следует из сообщения Еврокомиссии. Средства направят на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей. Еврокомиссия накануне назвала ЕС главным спонсором Украины. Европейское объединение выделило Киеву 231,5 млрд евро с начала боевых действий в 2022 г. 28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев сказал, что военные расходы страны в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. По его словам, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров.