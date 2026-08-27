Государственный долг Украины достиг рекордной отметки в $214,18 млрд
Государственный долг Украины на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув таким образом исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов Украины.
Согласно публикации, внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).
Государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг $211,6 млрд, что соответствует почти $8500 на каждого жителя страны.
По данным украинского минфина, внешний госдолг Украины с конца 2013 г., когда на майдане начались протесты, увеличился в 24 раза – с 300 млрд гривен до 7,4 трлн гривен к июню 2026 г.