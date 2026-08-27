Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB9,545+0,37%CNY Бирж.12,791+1,54%IMOEX2 081,85+0,51%RTSI778,13+0,51%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Главная / Политика /

Госдолг Украины на одного жителя приблизился к $8500

Ксения Наумчик

Государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг $211,6 млрд (9490,8 млрд гривен), следует из данных министерства финансов Украины, проанализированных «РИА Новости».

По данным агентства, это соответствует почти $8500 на каждого жителя Украины.

Данные представлены по состоянию на 30 июня.

По данным украинского Минфина, внешний госдолг Украины с конца 2013 г., когда на майдане начались протесты, увеличился в 24 раза – с 300 млрд гривен до 7,4 трлн гривен к июню 2026 г. В конце 2013 г. внешний госдолг страны составлял около $6,7 млрд, по состоянию на 30 июня 2026 г. он достиг $166 млрд. Только за июнь показатель вырос на $1,76 млрд. Внешняя задолженность сейчас составляет 78,5% от общей суммы госдолга. Общий долг Украины (внешний и внутренний) за тот же период увеличился в 16,2 раза – с 584,8 млрд гривен ($13,08 млрд) до 9,49 трлн гривен ($211,6 млрд).

В июне сообщалось, что с начала 2026 г. Киев уже перечислил МВФ по долгам около $1 млрд, при этом ежемесячные выплаты составляют более $200 млн. Всего Украина должна фонду более $10 млрд. В феврале была принята новая программа поддержки Украины со стороны МВФ на четыре года общим объемом $8,1 млрд.

9 июля МВФ сообщал о возможной выплате Украине почти в $700 млн в ближайшие недели в рамках четырехлетней программы поддержки. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте