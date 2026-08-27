Госдолг Украины на одного жителя приблизился к $8500

По данным украинского Минфина, внешний госдолг Украины с конца 2013 г., когда на майдане начались протесты, увеличился в 24 раза – с 300 млрд гривен до 7,4 трлн гривен к июню 2026 г. В конце 2013 г. внешний госдолг страны составлял около $6,7 млрд, по состоянию на 30 июня 2026 г. он достиг $166 млрд. Только за июнь показатель вырос на $1,76 млрд. Внешняя задолженность сейчас составляет 78,5% от общей суммы госдолга. Общий долг Украины (внешний и внутренний) за тот же период увеличился в 16,2 раза – с 584,8 млрд гривен ($13,08 млрд) до 9,49 трлн гривен ($211,6 млрд).