МВФ может выплатить Украине $700 млн
Международный валютный фонд (МВФ) может выплатить Украине почти $700 млн в ближайшие недели. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
«Мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели», - сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Точные сроки возможной выплаты Козак не привела.
В феврале МВФ одобрил новый кредит Украине на $8,1 млрд. Эти средства являются частью общего международного пакета поддержки Украины, который составляет $136,5 млрд. В фонде отмечали, что решение принято в рамках Механизма расширенного кредитования (EFF) – программа финансовой помощи странам, которые столкнулись с серьезными структурными или среднесрочными проблемами платежного баланса.
При этом отмечалось, что риски для выполнения соглашения EFF остаются высокими. Успех программы зависит не только от постоянной международной поддержки для устранения фискальных и финансовых проблем, а также от восстановления устойчивого обслуживания долга, но и от решимости украинских властей провести структурные реформы и готовности принимать дополнительные меры при необходимости.