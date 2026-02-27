МВФ одобрил новый кредит Украине на $8,1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине четырехлетнюю кредитную программу на сумму в $8,1 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
Планируется также предоставление немедленного транша размером около $1,5 млрд. Эти средства являются частью общего международного пакета поддержки Украины, который составляет $136,5 млрд, указано в документе.
МВФ отметил, что данное решение было принято в рамках расширенного фонда (EFF). В сообщении фонда говорится, что риски для выполнения соглашения EFF остаются высокими, а успех программы зависит не только от постоянной международной поддержки для устранения фискальных и финансовых проблем, а также от восстановления устойчивого обслуживания долга, но и от решимости украинских властей провести структурные реформы и готовности принимать дополнительные меры при необходимости.
4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Выплаты планируются в апреле. 20 февраля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Будапешт заблокировал европейский кредит на 90 млрд евро для Киева. FT пишет, что решение Венгрии может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле. Орбан на фоне этого усиливает «антиукраинскую риторику».