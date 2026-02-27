МВФ одобрил новый кредит Украине на $8,1 млрд

МВФ отметил, что данное решение было принято в рамках расширенного фонда (EFF). В сообщении фонда говорится, что риски для выполнения соглашения EFF остаются высокими, а успех программы зависит не только от постоянной международной поддержки для устранения фискальных и финансовых проблем, а также от восстановления устойчивого обслуживания долга, но и от решимости украинских властей провести структурные реформы и готовности принимать дополнительные меры при необходимости.