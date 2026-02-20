FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после первого заседания «Совета мира», прошедшего 19 февраля в Вашингтоне, заявил, что Киев нарушает соглашение с ЕС, блокируя поставки по «Дружбе». В МИД Украины сообщали в феврале, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе».