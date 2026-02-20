FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины
Будапешт заблокировал европейский кредит на 90 млрд евро для Киева. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.
Для передачи Украине средств необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС.
FT пишет, что решение Венгрии может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле. Орбан на фоне этого усиливает «антиукраинскую риторику».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после первого заседания «Совета мира», прошедшего 19 февраля в Вашингтоне, заявил, что Киев нарушает соглашение с ЕС, блокируя поставки по «Дружбе». В МИД Украины сообщали в феврале, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе».
Послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины 4 февраля. Он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов.