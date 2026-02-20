Орбан: Украина нарушает соглашение с ЕС, блокируя поставки по «Дружбе»
Блокировка работы нефтепровода «Дружба» нарушает условия Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после первого заседания «Совета мира».
Согласно документу, действия Украины не могут ставить под угрозу энергетическую безопасность ни одного государства – члена ЕС, а Киев «рискуют ею прямо сейчас», отметил политик. Он призвал Брюссель встать на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках.
Орбан добавил, что газопровод «Северный поток» был разрушен из-за того, что «обходил Украину стороной». «Те, кто заблокировал нефтепровод «Дружба», это те же самые, кто взорвал «Северный поток»: это украинцы», – заключил он.
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе». Словацкий НПЗ Slovnaft прекратил экспорт нефти на Украину, решив в сложившейся ситуации направить всю продукцию на внутренний рынок.
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 г. в Брюсселе. Документ посвящен интеграции в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.