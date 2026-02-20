Орбан: Украина нарушает соглашение с ЕС, блокируя поставки по «Дружбе»

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявив, что они возобновятся только после начала подачи нефти по «Дружбе». Словацкий НПЗ Slovnaft прекратил экспорт нефти на Украину, решив в сложившейся ситуации направить всю продукцию на внутренний рынок.