Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива Украине из-за «Дружбы»
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто по итогам заседания правительства республики. Трансляцию проводил телеканал M1.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что на фоне кризисной ситуации в стране НПЗ Slovnaft прекращает экспорт нефти на Украину и направит всю продукцию на внутренний рынок, сообщает Pravda. Вместе с этим, по данным издания, кабинет министров республики принял решение об освобождении части аварийных запасов нефти в форме займа для компании Slovnaft. Предприятие должно получить не более 250 000 т нефти, чего должно хватить на один месяц работы при сохранении снабжения внутреннего рынка.
12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.
Sky News писало, что Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба». ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев намеренно затягивает возобновление работы нефтепровода, чтобы оказать давление на Венгрию в вопросе противодействия вступлению Украины в Евросоюз. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновил транзит нефти по политическим вопросам.