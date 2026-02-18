Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива Украине из-за «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что на фоне кризисной ситуации в стране НПЗ Slovnaft прекращает экспорт нефти на Украину и направит всю продукцию на внутренний рынок, сообщает Pravda. Вместе с этим, по данным издания, кабинет министров республики принял решение об освобождении части аварийных запасов нефти в форме займа для компании Slovnaft. Предприятие должно получить не более 250 000 т нефти, чего должно хватить на один месяц работы при сохранении снабжения внутреннего рынка.