Политика

ЕК требует от Украины ремонта поврежденного трубопровода «Дружба»

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба», пишет Sky News. Европа ожидает получить график ремонта в ближайшее время.

ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев намеренно затягивает возобновление работы нефтепровода, чтобы оказать давление на Венгрию в вопросе противодействия вступлению Украины в Евросоюз. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновил транзит нефти по политическим вопросам.

16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Стороны обратились к Загребу с просьбой содействовать поставкам российской нефти после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба» через Украину. По словам Сийярто, причиной запроса стала ситуация с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому был приостановлен украинской стороной.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию якобы приостановлен.

