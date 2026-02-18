ЕК требует от Украины ремонта поврежденного трубопровода «Дружба»

16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его страна готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти. Стороны обратились к Загребу с просьбой содействовать поставкам российской нефти после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба» через Украину. По словам Сийярто, причиной запроса стала ситуация с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому был приостановлен украинской стороной.