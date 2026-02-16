Хорватия согласилась помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти

15 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой содействовать поставкам российской нефти после перебоев с транзитом по нефтепроводу «Дружба» через Украину. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, причиной запроса стала ситуация с нефтепроводом «Дружба», транзит по которому был приостановлен украинской стороной.